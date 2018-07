Německo neudělá kvůli migraci nic na úkor Rakouska, prohlásil Seehofer ve Vídni

VÍDEŇ Německo nepodnikne při řešení druhotného pohybu migrantů přes společnou hranici žádné jednostranné kroky na úkor Rakouska, prohlásil po čtvrtečním jednání s německým ministrem vnitra Horstem Seehoferem rakouský kancléř Sebastian Kurz.

Obě země naopak podle něj chtějí společně také s Itálií spojit síly, zastavit nelegální migraci do Evropy a domluvit opatření k zastavení druhotného pohybu migrantů po území Evropské unie.



O věci budou už příští týden na okraj neformálního jednání ministrů vnitra zemí Evropské unie v Innsbrucku jednat ministři tří zmíněných států, potvrdil Seehofer. „Budeme přemýšlet, co můžeme společně udělat především ohledně možností uzavřít jižní migrační trasu,“ poznamenal německý ministr vnitra.



Seehofer ve čtvrtek přijel do Vídně představit vnitroněmeckou dohodu, která by měla řešit právě druhotný pohyb migrantů po Evropské unii. To znamená přesun ze země, kde poprvé vstoupí na území Evropské unie, dál do jiné země unie. Uzavření dohody přinejmenším pro tuto chvíli ukončilo německou vládní krizi mezi Seehoferem a kancléřkou Angelou Merkelovou. Ve čtvrtek by domluvu jejich CSU a CDU měli odsouhlasit i koaliční partneři z SPD.

Domluva předpokládá vznik takzvaných tranzitních center pro uprchlíky na německo-rakouské hranici.

Seehofer ve čtvrtek uvedl, že mají také velmi rychle začít jednání s Řeckem a Itálií o tom, že tyto země budou z center přebírat ty migranty, kteří u nich požádali o azyl - podle Seehofera jsou to asi tři čtvrtiny zachycených lidí. „To bude zásadní příspěvek k ukončení nelegální migrace,“ upozornil německý ministr.

„Rakouska se to nedotkne, lidé budou přesouváni z tranzitních center zpět přímo do Řecka a Itálie. V této chvíli nehodláme činit Rakousko zodpovědným za uprchlíky, to nebyl a není náš záměr,“ podotkl Seehofer.

Rozhovory o této věci s Itálií a Řeckem podle něj určitě nebudou jednoduché. Pokud by se nezdařily, budou se věcí muset začít zabývat premiéři těchto dvou zemí, dodal německý ministr vnitra.