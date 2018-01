New York možná zpoplatní vjezd aut do rušných částí Manhattanu

NEW YORK Newyorští zastupitelé se budou zabývat návrhem na zpoplatnění vjezdu vozidel do nejrušnějších částí Manhattanu. Napsal to dnes list The New York Times. Nákladní a osobní vozidla by podle plánu musela platit poplatek za vjezd v dopravních špičkách.

Stoupenci plánu si podle listu slibují uvolnění částí města přetížených dopravou a zároveň přísun peněz pro zlepšení veřejné dopravy. Kritici, mezi nimiž je i starosta New Yorku Bill de Blasio, považují návrh za neúměrné zatížení obyvatel největšího amerického města, kteří do centra New Yorku pravidelně přijíždějí za prací.



Nákladní auta by za vjezd do rušných částí Manhattanu jižně od 60. ulice platila kolem 25 dolarů (přes 500 korun), osobní přes 11 dolarů. Vozy taxislužby by měly za jednu jízdu dvou až pětidolarovou slevu. Nové nařízení by mělo vstoupit v platnost v roce 2020, pro newyorské taxíky by ale platilo už napřesrok.