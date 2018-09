Nová stopa v příběhu Paroubkovy milionové půjčky. Musí zaplatit daně, upozorňují experti

PRAHA Dobrodružství s 3,5milionovou půjčkou od spřízněného podnikatele bude mít pro expremiéra Jiřího Paroubka daňovou dohru. Podle závěru několika finančních expertů oslovených serverem Lidovky.cz se bývalý šéf ČSSD a nyní nezávislý kandidát do Senátu nevyhne povinnosti odvést z transakce daň. Zatím tak neučinil, ale podle svého vyjádření pro LN bude záležitost konzultovat.

„Stát nezůstane opominut, určitě to dobře vyřešíme,“ reagoval pro Lidovky.cz bývalý předseda vlády. Příběh půjčky se začal odvíjet v druhé půli roku 2016, kdy Paroubkův přítel a podnikatel z Brna Petr Michek svěřil expremiérovi a jeho ženě Petře částku ve výši 3,5 milionu korun.

Půjčku s roční splatností ošetřili směnkou, kterou podepsal Paroubek. Prostředky měl zhodnotit investicí na finančních trzích, jenže k tomu nedošlo. Peníze se údajně ztratily. S Michkem si posléze smluvil, že si svůj závazek odpracuje finančním poradenstvím.

Až dosud přitom od žádného z aktérů nezazněl podstatný motiv: jak se někdejší ministerský předseda vypořádá s daňovou povinností. Podle odborníků oslovených serverem Lidovky.cz je přitom nepochybné, že bude muset finančnímu úřadu berně poukázat. Otázka pouze zní, jakým způsobem by se toho měl zhostit.

„Nelze dovodit, proč by neměl. Z daňové povinnosti není úniku,“ potvrdila serveru Lidovky.cz prezidentka Komory daňových poradců ČR Petra Pospíšilová. Rozhodující je, že Paroubek měl z finanční operace mezi ním a Michkem příjem. I když si závazek odpracuje, tím spíš se dani nevyhne.



„On (Michek) mu (Paroubkovi) říká: ‚ty mi dlužíš peníze, ale já je po tobě nechci. Ty si to odpracuješ.‘ Je to naprosto stejné, jako kdyby mu dal hotovost za odvedenou práci. Danilo by se to ve chvíli, kdy by tu hotovost (Paroubek) dostal,“ vysvětlil serveru Lidovky.cz. Jan Čapek, partner daňového oddělení poradenské firmy Ernst & Young.

Sazba 15 procent a daň 525 tisíc

Vedle toho lze na Paroubkův profit nahlížet ještě druhým způsobem. Expremiér prakticky vydělal na tom, že k datu splatnosti půjčky peníze nevrátil, ačkoliv se k tomu ve směnce zavázal. Termín pro daň, v tu chvíli z odpuštěného dluhu, mu uplynul letos na jaře. Sazba by v takovém případě dosáhla 15 procent, tedy zhruba 525 tisíc korun.

Jak podnikatel Michek nesplacení půjčky v řádné lhůtě s Paroubkem právně vypořádal, není jasné. I on má přitom politické ambice, na Prostějovsku kandiduje v senátních volbách. Ze slov bývalého ministerského předsedy plyne, že daň po vypršení splatnosti půjčky neodvedl. Nemá tak jinou možnost, než přihlásit ke zdanění „odměnu“ za poradenské služby, jimiž hodlá dluh odčinit.

VIDEO: Paroubek vysvětluje, jak to podle něj bylo s půjčkou 3,5 milionu Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Podnikatel se počátkem letošního roku rozhodl investovat částku zhruba odpovídající výši původní půjčky. Expremiér mu v této aktivitě radí. Podle tvrzení obou pánů Paroubkův závazek skončí ve chvíli, kdy výnos z investice dosáhne objemu poskytnutých peněz, tedy 3,5 milionu korun.

Při této formě spolupráce termín přiznání berně závisí na tom, kdy se obě strany dohodnou na splnění závazku. „Dokážu si představit, že se dluh promine postupně, vždy k provedení práce,“ poznamenal daňový poradce Čapek.

Někdejší první muž ČSSD v první reakci na otázky serveru Lidovky.cz daňovou zátěž své osoby odmítl. „Já si z poradenství nevydělám ani korunu, takže žádná daňová povinnost není,“ uvedl. Jenže prezidentka daňových poradců Pospíšilová oponuje.



‚Bylo by to v podstatě otrokářství‘

„Není možné říct, že dluh není odpuštěný, ale on si to odpracuje zadarmo, to prostě nedává smysl,“ upozorňuje. Paroubek po dalších otázkách serveru Lidovky.cz potvrdil, že stát si přijde na své. „Budu to ještě konzultovat, pan Michek je kromě jiného také daňový poradce,“ ujistil.

Kam se poděly miliony Peněžní toky mezi Petrem Michkem a Jiřím Paroubkem vypluly na povrch minulý týden, 5. září na ně upozornil Český rozhlas. Veřejnoprávní médium uvedlo, že půjčených 3,5 milionu korun zmizelo a že je chce Michek zpět. LN o den později přinesly informaci, že Paroubek si hodlá závazek odpracovat poradenstvím a že peníze údajně skončily u jeho ženy Petry.

6. září odpoledne Paroubek s Michkem uspořádali tiskovou konferenci, kde promluvili o způsobu, jak peníze Michek Paroubkovi doručil a jak měly být investovány. Oba veřejně v důsledku nařkli Petru Paroubkovou, že peníze vzala.

Michek s Paroubkem jsou blízcí přátelé. Potkali se v Paroubkově bývalé straně LEV 21, podnikatel navíc podpořil expremiéra v jeho senátní kampani částkou 250 tisíc korun. Kauza půjčky prosákla několik týdnů poté, co Petra Paroubková mluvila o tom, že její muž v minulosti nosil domů miliony v černých penězích. Expremiér to odmítl.

Finančník Tomáš Hlaváč se pozastavil nad ústní dohodou obou mužů, že Paroubkových investičních rad využívá Michek zdarma. V jeho očích se taková úmluva příčí zákonu. „Bylo by to v podstatě otrokářství,“ uvedl pro Lidovky.cz. „Oni jasně řekli, že Paroubek mu bude radit, jaké investice bude dělat. A to je prostě práce, která by měla být provedena na základě kontraktu na živnostenský list nebo na druhy zaměstnaneckých poměrů,“ míní Hlaváč.

Při takovém sledu okolností by podléhala dani Paroubkova odměna za poradenské konzultace, jichž se Michkovi dostává. Sazba by závisela na druhu uzavřené smlouvy. „Pokud budou spolu mít pracovní poměr musí zaměstnavatel, tedy Michek, strhávat Paroubkovi z výplaty sociální, zdravotní a daň z mzdy a musí za něj sám platit 35% z vyplacených mzdových prostředků státu jako sociální a zdravotní pojištění,“ uvádí příklad finančník.

Dosud přitom není jasné, kam se 3,5 milionu korun podělo. Částku podle oběma pány předestřené verze obdržel expremiér v dolarech, posléze je uložil do sejfu v bance. Poté je chtěl přeposlat na svůj dolarový účet, odkud by putovaly k Paroubkovu brokerovi. Ten by poslal peníze do světa vydělávat. Jenomže obnos z trezoru údajně zmizel. Ke schránce měla přístup už jen expremiérova žena Petra, s níž se rozvádí.

„Mám informace, že peníze jsou v držení paní Paroubkové,“ sdělil už dříve serveru Lidovky.cz Michek. Někdejší levicový předák to nepopřel. „Já jsem je nevzal, a duch svatý to nebyl,“ prohlásil Paroubek. Podle něj z trezoru zmizela obnos v celkové hodnotě 5 milionů korun, rozdílovou částku tvořily úspory Paroubkových. Jeho žena se k nařčení nevyjádřila, ale podle informací serveru Lidovky.cz takovou verzi odmítá.