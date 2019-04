Domy po Rusech zejí prázdnotou. Za slavnou ‚Koněvovu‘ vilu chce majitel astronomickou sumu

KARLOVY VARY / PRAHA Po roce 1945 v ní pobýval sovětský maršál Koněv, svatbu tam měl ruský generál Vlasov a zavítal do ní i někdejší rakouský prezident Thomas Klestil. Teď zeje čtyřpodlažní vila Margareta v lázeňské části Karlových Varů prázdnotou, chátrá a ocitla se mezi neprodejnými ležáky, které se realitní kanceláře snaží roky marně udat.

Vila Margareta se sice nachází v lázeňské části Karlových Varů, je ale stranou největšího ruchu kolonády. Od grandhotelu Pupp k ­ní vede cesta podél lesa, na jejímž konci stojí luxusní čtyřhvězdičkový hotel Richmond.

Historický skvost s rozlehlým parkem, dochovanou štukovou výzdobou, dřevěným obložením stěn a částečně i s původním mobiliářem již více než osm let hledá kupce.

Stihl ji stejný osud jako řadu dalších nemovitostí, do nichž ruští vlastníci nechtějí investovat, ale od prodeje si slibují astronomické částky. Za vilu Margareta – kulturní památku marně čekající na rekonstrukci a osm let i na kupce – chce vlastník objektu 130 milionů korun. „Budou rádi, když to prodají za 90 milionů korun,“ řekl LN zdroj, který si nepřál být jmenován a který působí na karlovarském realitním trhu.



Před osmi lety se zdálo, že se kupec vily, která je od roku 1991 kulturní památkou, přece jen najde. Tehdy byla cena stanovena na astronomickou částku čtvrt miliardy korun. Zájem prý měli dva vietnamští investoři a podle MF DNES z ní chtěli udělat rezidenci pro návštěvy z Vietnamu. „Ale nakonec si k tomuto účelu vybrali ve Varech jiný objekt,“ řekl makléř Josef Matouš z realitní kanceláře M&M Reality, která tehdy měla objekt ve své nabídce. I přes rapidní snížení ceny je Margareta stále na prodej.



Vila Margareta zažívá osud, který je dnes typický pro řadu karlovarských nemovitostí. Podobně jako jiné objekty, jejichž ruští majitelé nemají zájem investovat, je vila prázdná.



Rusové začali ve velkém nakupovat nemovitosti v Karlových Varech již před vypuknutím finanční krize v roce 2008. Odhady expertů hovoří o tom, že Rusům mohlo v centru města patřit až osmdesát procent nemovitostí. „Koupěschopnost ruských investorů byla obrovská,“ říká mluvčí karlovarského magistrátu Jan Kopál.

Postupně se ale Rusové ze západních Čech stahují. Podle statistik ministerstva vnitra žilo na konci loňského roku v Karlových Varech 1654 Rusů s přechodným nebo trvalým pobytem. Před pěti lety jich bylo o 240 více.