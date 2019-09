Experti prověří meze prezidenta v ústavě. Zřídím komisi právníků, říká šéf sněmovny Vondráček

PRAHA Tahanice o výměnu ministra kultury mezi vládou a prezidentem na několik měsíců paralyzovala českou politiku. Příčinou byl svérázný přístup Miloše Zemana k výkladu ústavy, přičemž legitimitu takového postoje zpochybnil i předseda Ústavního soudu.

Šlo přitom jen o poslední událost v řadě, která přivedla předsedu sněmovny Radka Vondráčka (ANO) k rozhodnutí, že zahájí seriózní debatu o tom, jestli se ústavní vymezení prezidentova hracího pole nemá upravit. Nejdřív chce slyšet expertní argumenty, ne emoce. A nepředjímá, zda výsledkem bude uvolnění, či omezení pravomocí hlavy státu.



„Ustavím komisi expertů na ústavní právo, kteří řeknou, zda a jak by se daly upravit prezidentské kompetence. Jde mi skutečně o odborný pohled. Je zřejmé, že zavedením přímé volby k posunu prezidentského mandátu z hlediska jeho síly došlo. Budou mě zajímat doporučení, jakým způsobem by se o mandátu prezidenta v ústavě dalo hovořit jinak,“ potvrdil LN Vondráček.

Zdůraznil, že iniciativa není namířena proti krokům Zemana, podle šéfa sněmovny se na hraně ústavy pohybovali i oba Zemanovi předchůdci – Václavové Havel a Klaus, protože to byly silné osobnosti. Volba prezidenta přímo občany ovšem do situace vnesla novou dynamiku.

Šéf sněmovny a místopředseda vládního hnutí ANO by rád, aby do budoucna nejasností ubylo. „Jde mi například o paragraf, který stanovuje výlučné a nekontrasignované pravomoci prezidenta. Chci si počkat, co na to ústavní experti řeknou. Zkusil jsem se už poptat pár lidí, je o to zájem,“ dodal.

Vondráčkův nápad se zamlouvá i jeho stranické kolegyni a exministryni spravedlnosti Heleně Válkové. „Bylo by to rozumné. Nejdříve se rozhodnout na expertní úrovni, pak případně záležitost řešit politicky,“ řekla LN.

Jedním z těch, kdo by měl v komisi právních odborníků podle Vondráčka zasednout, je právník a Zemanův neúspěšný kandidát na ústavního soudce Aleš Gerloch. Ten je připraven zapojit se do práce. „Je třeba analyzovat jednotlivá ustanovení pravomocí a podívat se na ně přes dosavadní praxi, kde se objevily problémy či rozdílné interpretace,“ řekl.