‚Nikým nevolená instituce.‘ Babiš chce slabší Evropskou komisi, Jourová mu oponuje

Praha V domácím prostředí si už Andrej Babiš (ANO) prosazuje přesvědčení, že ve vysokých úřadech mají sedět manažeři, ne politici. U příležitosti eurovoleb chce se svým firemním viděním světa expandovat. Hanlivé přízvisko "nikým nevolený", které tak rád užívá prezident Miloš Zeman, přisoudil premiér Evropské komisi, jednomu z vrcholů bruselského mocenského trojúhelníku.

„Komise je nikým nevolená instituce, která supluje demokraticky zvolené orgány. Eurokomisaři by měli být spíš manažeři, experti v dané oblasti. Politický směr má určovat Evropská rada, Komise to má pak vykonávat,“ říká Babiš v rozhovoru pro LN. Takové rozdělení rolí mu vyhovuje už proto, že účastníkem Evropské rady je z titulu funkce on.

Eurokomisaři se rekrutují z politických řad, nominaci schvaluje vláda, a zodpovídají za odborné portfolio podobně jako v členských zemích ministři. Podle české eurokomisařky Věry Jourové, která vzešla z ANO, je pak chiméra se domnívat, že Komise může být robotem bez názoru.

Zkrocení vysoce postaveného úředníka

„Jedni říkají, že je Komise zpolitizovaná, třeba právě Andrej Babiš, nebo zas že je bezzubá a v rozhodujících chvílích nebouchla do stolu. To nejenže závisí na tom, kdo to říká, ale i v jakém momentu. Fascinuje mě, když mě někde nazývají úřednicí. Nezažila jsem těžší politické rozhodování než v Komisi,“ sdělila LN již dříve Jourová.

Předseda vládního hnutí uvádí, že se svým postojem není sám a až se po sečtení volebních hlasů rozjede debata o kandidátech do vedení bruselských institucí, protesty přijdou z různých směrů. A vedle oslabení politického postavení komisařů budou žádat i zkrocení „vysoce postaveného úředníka, který prosazuje svoje zájmy a my jako členské státy s tím máme problém“. „Z vícera stran padne názor, že není možné, aby to fungovalo takhle,“ jak premiér dodal.

Slova míří na německého právníka Martina Selmayra s přezdívkou „bruselské monstrum“. Zdatný zákulisní hráč byl šéfem kabinetu Jeana Clauda Junckera, až se z něj loni na jaře stal ještě mocnější generální tajemník Komise. Kvůli podezření na „zflikované“ výběrové řízení povstali europoslanci různých frakcí.