Poslední miliardy na výměnu kotlů. Od září 2022 nesmí mít nikdo neekologické vytápění

Praha Domácnosti na Ostravsku vyrobí skoro tolik rakovinotvorných látek jako tamní hutě. Dva roky starý vědecký pokus ukázal, že nevhodné topení zdaleka není nevinnou aktivitou, po které nikomu zvenčí nic není. I proto musejí všechny staré neekologické kotle do září 2022 zmizet z provozu.

Stát teď naposledy rozděluje evropské dotace, za něž si mohou lidé čistší vytápění pořídit. Jako první začal včera žádosti přijímat Moravskoslezský kraj – a přidělená půlmiliarda byla rozebraná za 54 vteřin.



Ministr životního prostředí obratem oznámil, že na sever Moravy přidá další půlmiliardu oproti plánované alokaci – aby každý, kdo projeví zájem, uspěl. Poptávku zrychluje, že v této v pořadí třetí vlně stát zavedl i bezúročné půjčky. Úvěr je vedle severní Moravy k dispozici také Ústeckému a Karlovarskému kraji, kde se nejvíc potkává počet špinavých zdrojů s nedostatkem vlastních peněz.

„Výměna starých kotlů je naprostá priorita. Čím dříve je vyměníme, tím dříve budeme dýchat čistší vzduch,“ dodal ministr Richard Brabec (ANO). Dohromady už šlo či půjde skoro o devět miliard, díky nimž ukončí čmoudivý život necelých 91 tisíc nevhodných lokálních topenišť. Jenomže to nestačí; dohromady jich v zemi chrlí emise asi 300 tisíc.

„Nejčastějším příjemcem dotací je movitější člověk, který výměnu až tolik nepotřebuje, ale víc se orientuje a nebojí se podat žádost. Ti do toho jdou častěji než ti chudší na vesnici, kteří by to nejvíc potřebovali,“ řekl LN Vladimír Stupavský, předseda Klastru Česká peleta, který sdružuje podnikatele s dřevními palivy a kotly.

Další svízel tkví v počtu certifikovaných topenářů – bez nich nelze dotaci získat. Množství řemeslníků osciluje v řádu desítek na kraj, ale tempo výměny musí být devět tisíc kotlů měsíčně. „A to se nestihne. Prostě na to fyzicky nejsou lidi,“ dodává Stupavský.

