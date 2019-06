Šéf ČEZ Daniel Beneš: Tarify se musí změnit. Někteří lidé platí méně, než by měli

Kdo šetří elektřinou, ale občas potřebuje použít na energii náročnější spotřebič, by měl zpozornět. Energetický regulační úřad opět připravuje revoluci v platbách za přívod elektřiny. Šéf ČEZ Daniel Beneš v rozhovoru pro LN říká, že změna tarifů je nevyhnutelná.

„Někteří platí méně, než by měli, a někteří naopak více,“ tvrdí Beneš. Část lidí se tak skládá na další. Stát by podle něj měl buď říct, že jde o prvek solidarity ve společnosti, nebo tarify předělat.



Téma se vrací po třech letech. Tehdy ale návrh rozcupovali politici. Vadilo jim, že by elektřina zdražila více než třetině domácností, těm s nižší spotřebou, tedy například důchodcům. Úřad proto změnu nejdříve odložil, nakonec od plánu ustoupil.

Teď to bude zkoušet znovu. „Zatím nelze přesně říci, jak bude tarifní struktura koncipována,“ říká mluvčí úřadu Pavel Martínek. „Základní požadavek je, aby motivovala ke snížení požadavků na síť a zajistila spravedlivější rozdělení nákladů distribuce do cen,“ dodává. „Změna je určitě potřeba,“ řekl náměstek pro energetiku ministerstva průmyslu René Neděla.

Podle Beneše k úpravám míří celá Evropa. Na změnu tlačí vývoj energetiky. Už neplatí, že se elektřina z několika velkých elektráren rozvádí do firem a domácností. Přibývají tisíce zdrojů, častěji do sítě elektřinu posílají i domácnosti s fotovoltaickými panely na střeše. Síť je více závislá na slunci a větru. Distributoři volají po tarifech, které usnadní výkyvy uhlídat.

Typickým problémem jsou chalupy, které mají třeba kvůli pile silný jistič, ale reálně je tam spotřeba malá. Stroje používají jen nárazově. Jenže distribuční společnosti musí celoročně počítat s tím, že chalupáři pilu zapnou.

Celý rozhovor s Danielem Benešem si můžete přečíst ve středečních Lidových novinách.

Původně navrhovaná změna proto právě nejvíce dopadala na ty, kdo energie spotřebují málo, ale nárazově jí „sají“ více. Naopak výhodná byla pro ty, kdo více používají elektrická topení či klimatizaci. Ekologové návrh kritizovali, že odrazuje od úspor.

Nové technologie by ale mohly spořivější domácnosti nebo chalupáře před zdražením ochránit.

„Kdo pojede na chalupu třikrát za rok, bude si moci mobilem řídit navyšování a snižování výkonu. Tím pádem bude víc platit jen tehdy, když tam bude,“ popisuje Beneš. „Síť by mohla být méně robustní, stavěná na nižší spotřebu. Celé by se to všem zlevnilo,“ dodává.