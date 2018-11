Smrt je v Česku velké společenské tabu. Je špatně, když se o ní dětem lže, říká kněz

Praha Dušičky jsou podle církve momentem, kdy mohou živí vzpomínat na zemřelé a přijmout vlastní smrtelnost. „Netvrdím lidem, že vím přesně, co bude po smrti – nevím, nikdo se odtamtud nevrátil, s výjimkou Ježíše. Bible nám ale něco říká a tušíme,“ vysvětluje Jiří Korda, římskokatolický kněz z pražské Lhotky. Jeho kostel patří mezi „živé“ farnosti. Víkendové bohoslužby navštíví až tisíc lidí, z toho pětina bývá dětí – nejen proto by rád vybudoval nové Centrum Lhotka.

LN: Mění se nějak postoj Čechů ke smrti?

Smrt je tu pořád veliké tabu. Lidé o tom nechtějí mluvit, bojí se umírání a smrti. Pořád je hodně případů, kdy lidé nemají ani pohřeb, protože příbuzným nedochází, že je to i důležitý psychologický zlom, událost rozloučení. Někdy přicházejí do kostela posléze, že by chtěli alespoň rozloučení s urnou, chybí jim to. Zároveň mi teď někdo říkal, že pohřbů, podobně jako svateb, poněkud přibývá. Ovšem nevím, jestli to tak je.

Možná že v přístupu ke smrti v naší zemi nakonec bude hrát velikou a pozitivní roli hospicové hnutí a paliativní péče. V nemocnicích se objevují speciální oddělení pro lidi, kteří jsou nevyléčitelně nemocní a směřují ke smrti, lidem tam pomáháme, aby neměli bolesti, mohli se rozloučit s příbuznými, pobýt s nimi, pak v pokoji zemřít. Nebo rovnou hospice, ať už ve formě zařízení, nebo domácí – to obojí je cesta, aby se lidé přestali tolik bát smrti, mluvili o ní a přemýšleli. Pak mohou zažít, že ačkoli je rozloučení bolestné, má to smysl a mohu z toho mít dobrý pocit, jakkoli to zní nezvykle. Dobrý pocit z toho, že odchod byl důstojný a jak má být.

LN: A co počet lidí, kteří se na vás obracejí s prosbou o poslední rozloučení? Je tam trend?

O rozloučení někdy stojí i lidé, kteří do kostela nechodí a s farností nežijí, ale vnímají důstojnost toho prostoru. Je zajímavé, že jim nevadí, když jim na rovinu řeknu, že k pohřbu v kostele patří modlitby za zemřelého. Neuráží je to, naopak, často si to i přejí. V některých kostelech jsou prostory, kam lidé mohou pokládat zapálené svíčky, toho se hodně využívá.

LN: Proč se vlastně zapalují?

Jde o světlo. Jsme společnost přehlcená světlem. Jednou jsem zažil, že tady na sídlišti úplně vypadlo – najednou jsem si říkal: „Jééé, tma.“ My už tmu neznáme, ale pro lidi ve starověku platilo, že tam, kde je světlo, je život. Temnota je symbolem zlého a světlem, kterým je pro nás Ježíš, ji rozháníme.

Lidé se často ptají také na to, proč tyto svátky připadají na 1. a 2. listopadu – říkají, že křesťané chtěli něco zamaskovat. Skutečně to bylo záměrně. Jedna z teorií říká, že Keltové slavili na přelomu října a listopadu konec roku, začátek zimy, slavili svátek Samhain. Období, kdy věřili, že se stírá hranice mezi říší mrtvých a živých. Zemřelí mohou vstupovat do našeho světa a naopak. Vyřezané dýně se světlem nejsou něco amerického, sloužily k zaplašování duchů, byly k tomu různé obřady a rituály související se smrtí a uctíváním bohů, někdy samozřejmě velmi drsné. Po příchodu svatého Patrika se Keltové stali křesťany a schválně si na stejnou dobu dali svátek Všech svatých jako protiklad temnoty.

LN: Ať to odlehčíme, máte nějaký vtipný zážitek spojený s tímto obdobím?

Vtipná historka se mi vybavuje, ale nevím, jestli ji říkat – jednou při spouštění rakve pohřebákovi praskly kšandy a spadly mu kalhoty... Pozoruhodné bývají reakce dětí. Je špatně, když se dětem lže o smrti, třeba i blízkých lidí, nebo se jim neumožní být na pohřbu – děti to přečkají, to se bát nemusíme. Je to pro ně obřad se symbolikou, kterou potřebují.

My kněží si uvědomujeme, že svatby, pohřby a křtiny jsou události, kdy můžeme lidem, kteří běžně do kostela nechodí, hodně předat, ale i hodně zkazit. Nesmíme podlehnout pokušení, že teď do těch lidí něco nalejeme, nebo začít nadávat, že nechodí na mše. V tu chvíli má člověk spíš vnímat, že i oni takové chvíle prožívají a náš pohled pro ně může být obohacující. Já netvrdím lidem, že vím přesně, co bude po smrti – nevím, nikdo se odtamtud nevrátil, s výjimkou Ježíše –, ale Bible nám něco říká a tušíme. Můžeme lidi povzbudit, protože pro nás je odloučení biologickou smrtí bolestné, ale věříme, že není definitivní.