Spíše než seniory sužuje samota mladé do 25 let. Důvodem mohou být sociální sítě

LONDÝN/PRAHA Máte strach ze stáří prožitého v­ osamělosti? Možná je to přehnaná obava. Samotou a ­pocity nepotřebnosti jsou totiž – pro mnohé překvapivě – více ohroženi mladí lidé do 25 let. Alespoň to naznačuje dosud největší výzkum na téma lidské samoty, jehož výsledky nyní zveřejnila britská veřejnoprávní společnost BBC.

Výzkumníci oslovili online 55­ tisíc lidí po celém světě, což projektu dává velkou váhu – běžné průzkumy veřejného mínění, například před volbami, pracují s mnohem menším vzorkem, kolem tisíce respondentů. I geografický zásah byl široký, výzkum pokryl téměř všechny státy světa.



„Často“ či „velmi často“ osamělí se cítí 40 procent mladých lidí ve věku mezi 16 a 24 lety, což je obrovský podíl. Mnohem vyšší než u nejstarších osob.

Tuto skupinu vědci definovali jako osoby nad 75 let. Tam vyjádřilo pocit osamění „pouze“ necelých 30 procent respondentů.

O důvodech, které ukazují nejvyšší míru pocitu osamělosti mezi mladými lidmi, lze jen spekulovat. Jednou z možností je závislost celé řady mladých na sociálních sítích, jejichž uživatelé sice mohou získat celou řadu virtuálních „přátel“ – které ve skutečnosti nikdy neviděli nebo kteří ani neexistují –, ale s navazováním fyzických mezilidských vztahů mají problém. Nebo na to nemají čas, který místo toho tráví na Facebooku či Instagramu.