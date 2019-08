Zdroje energie limitují každou společnost. Minulou, současnou i ty budoucí, říká egyptolog Bárta

PRAHA O stěhování národů, Velké francouzské revoluci nebo Vítězném únoru se učí ve škole všichni. Už na té základní. Co se však z hodin dějepisu nedozvědí, je to, že všem těmto událostem předcházelo sucho. „V roce 1788 byl v Evropě velký klimatický výkyv a sucho. V následujícím roce proběhla Velká francouzská revoluce. Třetí stav neměl do slova a do písmene co jíst,“ líčí Miroslav Bárta z Českého egyptologického ústavu Univerzity Karlovy.

Voda byla, je a bude limitujícím faktorem úrovně života společnosti Neznamená to však, že by po suchu vždy následoval společenský zlom. Záleží především na tom, v jakém stavu je sama společnost. Pokud v dobrém, sucho podle Bárty zvládne. Pokud ve špatném, pak ji může nedostatek vláhy zásadně ovlivnit. Společnost navíc mohou ovlivnit i další klimatické jevy. V době husitské nastala podle profesora malá doba ledová. Úroda nebyla nic moc a i to mělo vliv na vzedmutí husitského hnutí. A Vítězný únor? Sucho trápilo zemi v roce 1947, spolu s ním přišla také velká neúroda. „Stalin tehdy po dohodě s československými komunisty poskytl potravinovou pomoc a dodal 600 tisíc tun obilí. To významně přispělo k tomu, že byli lidé více náchylní k volání po změně,“ říká Bárta s tím, že za komunistickým pučem rozhodně nestálo pouhé sucho. Klimatická nepřízeň zasáhla i do poměrně nedávných událostí. Zhoršující se přírodní prostředí je jeden z faktorů, který přispěl k arabskému jaru v roce 2010.

Český egyptolog a archeolog Miroslav Bárta. Zásadní změny se podle Bárty dějí skokově. Dřív nebo později se mohou dotknout i Česka, změní ho k horšímu či k lepšímu. Podprahově se něco děje: například v zemi je devět set tisíc lidí v exekuci, včetně dětí. Nebo to, se víc a víc mluví o společenské smlouvě. LN: Sucho prý stálo za zánikem většiny starověkých civilizací. Je to pravda?

Všechny civilizace jsou zásadně ovlivňovány nejen svým vnitřním vývojem, ale i vnějším přírodním prostředím. Ne nadarmo také všechny největší civilizace starověku vznikly v povodí velkých řek. Voda byla tehdy základním zdrojem energie, vedla k úspěšnému zemědělství, které generovalo úrodu, ta se danila a z toho civilizace rostly. Byl to zrod prvních daňových soustav vůbec. Když došlo k úbytku nebo přesunu lokace srážkových úhrnů a civilizace ztratily tento základní zdroj energie, získávaly menší daně a nemohly udržovat v chodu to, co v lepších obdobích vytvořily. To několikrát způsobilo jejich kolaps. Neznamená to ale, že by zanikly. Ztratily pouze podstatnou část svojí složitosti. A to velice rychle. Když se potom přírodní prostředí opět změnilo k lepšímu, umožnilo to jejich restart. Jde tedy spíš o hlubokou krizi způsobenou nedostatkem zdrojů energie. Zdroje energie jsou jedním ze základních limitujících parametrů vývoje každé společnosti. Včera, dnes i zítra.