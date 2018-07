Odboráři a vláda budou jednat o růstu platů. Projednávat se má termín navýšení

PRAHA Další jednání o růstu platů ve veřejném sektoru čeká v pondělí vládu a zástupce odborů. Na minulé schůzce v polovině června se kabinet s odbory nedohodl. Podle předáka Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS) Josefa Středuly se má dál jednat o termínu navýšení, poměru rozdělení přidávané sumy na tarify a odměny a o případném rušení platové tabulky pro lidi s nejnižším výdělkem. Odpoledne zasedne na úřadu vlády také tripartita.

Odbory požadují pro učitele o 15 procent vyšší sumu na platy a pro ostatní pracovníky veřejného sektoru zvýšení tarifů o deset procent, a to od října. Babiš dříve uvedl, že do platů poputuje příští rok o deset procent peněz víc než letos. Učitelé by si měli přilepšit o 15 procent. Pro ostatní zaměstnance, tedy hasiče, policisty či úředníky má být na platy o šest procent prostředků víc. Tarify by se jim měly zvýšit o dvě procenta, zbytek by byl na odměny.



Tripartita bude odpoledne jednat mimo jiné o návrhu programového prohlášení druhé vlády Andreje Babiše (ANO). Koaliční kabinet ANO a ČSSD ve středu požádá Sněmovnu o vyslovení důvěry. Mezi další témata rozhovorů vlády, odborů a zaměstnavatelů bude patřit příprava státního rozpočtu na rok 2019, připravované změny ve stavebním právu a čerpání peněz z Evropských fondů v programovém období 2014 - 2020.