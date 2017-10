Odsouzený manažer Vodňanské drůbeže? Nesmysl, právník bez vztahu k firmě, tvrdí Agrofert

Praha Debata volebních lídrů ČSSD a ANO v televizi Nova byla vyhrocená. Lubomír Zaorálek svého konkurenta Andreje Babiše napadl i kvůli tomu, že přes agentury v jedné z firem Agrofertu, již lídr ANO uložil do svěřenského fondu, zaměstnává ilegální imigranty. Babiš to ostře odmítl. „Pan Chovanec (ministr vnitra Milan Chovanec, pozn. aut.) permanentně posílal cizineckou policii do našich firem. A nenašli tam nic. Je to zase nějaký výmysl,“ opáčil ministrovi financí šéf ANO.

V televizním studiu Zaorálek tvrdil, že podle jeho informací je jeden z manažerů Vodňanské drůbeže pokutován sedmi milióny za to, že ilegálně zaměstnával cizince. „Podporujete ilegální migraci v České republice,“ napomenul Zaorálek Babiše.

Agrofert se v pátek proti tvrzení volebního lídra ČSSD ohradil. „Obchodní společnost Vodňanská drůbež, a.s. neměla žádný právní vztah v Zaorálkem citované věci s JUDr. E. P. (podle Zaorálka obviněný ‚manažer‘, ve skutečnosti právník, - pozn. red.). Obchodní společnost Vodňanská drůbež, a.s. pouze pronajala nebytové prostory Sdružení podnikatelů EPIMA, družstvo služeb. Firmu zastupoval JUDr. E. P. Rozsudek Nejvyššího správního soudu ČR č. j. 1 Ads 272/2016 – 53 je rozhodnutím, ve kterém byl projednáván spor mezi žalobcem JUDr. E. P. a žalovaným Státní úřad inspekce práce. V žádném případě se celá záležitost netýká obchodní společnosti Vodňanská drůbež, a.s.,“ uvedla firma Agrofert v oficiálním prohlášeni.