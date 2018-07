Odvolaný šéf věznic Kula bude hlídat Pražský hrad

PRAHA Areál Hradu ohlídá firma exředitele vězeňské služby. Ten zároveň kandiduje do Senátu v barvách SPD.

„Líbila by se vám různorodá práce v krásném historickém prostředí Pražského hradu? Pokud ano, máme pro vás uplatnění.“ Inzerát s tímto zněním se nedávno objevil na webu bezpečnostní agentury Indus, zdobí ale i řadu serverů nabízejících práci nebo aspoň krátkodobější brigádu.

Firma Indus podepsala koncem června smlouvu se Správou Pražského hradu. Na jejím základě bude po následující čtyři roky hlídat prezidentské sídlo a jeho okolí. Na oplátku si přijde asi na 16 milionů korun. Z inzerátů to ale vypadá, jako by ve „výběrku“ zvítězila, aniž by měla dostatečný počet lidí.

250 tisíc za nohy a mříže

„Interní procesy u dodavatele nám nepřísluší hodnotit. Pro nás je důležité, že společnost Indus zajišťuje zasmluvněné služby bez jakýchkoliv problémů,“ říká mluvčí Správy pražského hradu David Šebek.

Společnost Indus je zajímavá hned z několika důvodů. V jejím čele stojí bývalý šéf vězeňské služby Luděk Kula. Někdejší generál se může pochlubit pestrým životopisem. V roce 2008 ho policie obvinila kvůli zakázce na rušičky mobilů ve věznicích. Byl podezřelý, že spolu s náměstkem stát připravil o skoro 20 milionů.

Stíhaný byl také kvůli údajně nevýhodnému nákupu bývalého kněžského semináře ve Vidnavě. V něm měl podle původního záměru vzniknout detenční ústav, z plánů ale nakonec sešlo. Vězeňská služba seminář koupila za 29 milionů, o řadu let později se ho stát snažil prodat za zlomek původní ceny. Obě uvedená stíhání skončila stejně: žalobce je zrušil.

Pozoruhodným krokem však bylo také pořízení netradičního kalendáře vězeňské služby, o němž před 11 lety rozhodlo její velení v čele s Kulou. Ten se do kalendáře nechal vyfotit s masivním zlatým prstenem na ruce.

„Například červenec charakterizuje pohled na zamřížovaný vězeňský dvůr a silueta ženské nohy. Podobné motivy nahých ženských nohou proplétajících se s mřížemi cel doprovázejí i další měsíce,“ popsal kalendář deník MF DNES v roce 2007. Výroba uvedené „legrácky“ přitom vězeňskou službu přišla na 250 tisíc. Přibližně polovina připadla fotografu Jakubu Ludvíkovi, který proslul portréty celebrit.

Z vedení vězeňské služby Kula nuceně odešel poté, co ho v roce 2010 odvolal tehdejší ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil, dnes předseda opoziční TOP 09. Důvodem ministrova kroku byly právě sporné zakázky.

S Tomiem do Senátu

Letos třiapadesátiletý Kula před několika lety radil tehdejší ministryni spravedlnosti Heleně Válkové (ANO), dnes má ale vazby na jiný parlamentní subjekt. LN zjistily, že hodlá kandidovat do Senátu za SPD Tomia Okamury.

Na kampaň si sám přispěl – 60 tisíc dal ze své vlastní kapsy, dalších 150 tisíc pak nechal odeslat z konta své bezpečnostní agentury. Na transparentním účtu SPD obě částky přistály s popiskem „dar pro kandidáta do Senátu Luďka Kulu“. LN oslovily předsedu hnutí Tomia Okamuru s dotazem, jestli může kandidaturu šéfa bezpečnostní firmy potvrdit. Mluvčí SPD pouze sdělila, že kandidáty zveřejní až po podání kandidátek na konci července.

Ale zpět k firmě Indus. Tříčtvrteční obchodní podíl v ní vlastní společnost Lenia, která nabízí bezpečností systémy. Spolupracuje s řadou významných firem a institucí, například s bankou Moneta, Českou pojišťovnou, T-Mobilem a několika ministerstvy.

Spolumajitelem Lenie byl až do své smrti podnikatel Jiří Kubín. V roce 2006 byl zastřelen před restaurací U Krále Václava IV. v pražských Kunraticích. Vrah Jan Sagalinec na něj jedenáctkrát vystřelil, za vraždu dostal 16 let. Média v té době uváděla, že Kubín patřil do okruhu rovněž zavražděného „kmotra“ Františka Mrázka.