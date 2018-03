Domlouvali se proti nám v garážích, nařkl Okamura Farského z mafiánských praktik. Ten nechápe

PRAHA Tomio Okamura (SPD) ve čtvrtek v pořadu majitele televize Barrandov Jaromíra Soukupa kritizoval tzv. demokratický blok (STAN, KDU-ČSL, TOP 09, Piráti). Podle něj brzdí práci ve vládě. Navíc má Okamura informace, že na něj Jan Farský (STAN) něco chystá. Jeho poslanec prý zaslechl jakousi tajemnou debatu mezi poslancem Janem Farským ze STAN a neznámým mužem, kde si domlouvali co na Okamuru „vytáhnout“ Farský popírá, že by o úkladech proti Okamurovi někdy mluvil. „Pan Okamura nemusí mít strach,“ řekl lidovkám.cz.

Tomio Okamura (SPD) vystoupil v pořadu Duel Jaromíra Soukupa na TV Barrandov v den inaugurace Miloše Zemana. Třetího partnera v debatě zastal Zdeněk Ondráček.

Debata obsahem navázala na inaugurační projev prezidenta. Diskutující kritizovali Českou televizi, Bakalova média i poslance, kteří opustili během inauguračního projevu prezidenta sál.

„My v SPD chceme spojovat lidi a táhnout republiku nahoru. To takzvaný demokratický blok nechce pracovat, jsou posedlí antikampaněmi a špiněním ostatních. My čekáme, až nám strany umožní zahájit práci. Blok bude práci paralyzovat,“ popsal stav vlády Tomio Okamura.

Jako důkaz eskalace vyostřené situace mezi politiky vylíčil následující příběh:



„Po té, co se „kalouskovcům“ a „farským“ nepovedlo mě už napodruhé odvolat z místopředsedy sněmovny, tak náš poslanec Kohoutek náhodně zaslechl konverzaci pana Farského s jakýmsi mužem, když šli směrem do sněmovních garáží. Oni si ho nevšimli, ale pak si ho všimli. Pan Farský říkal tomu muži: ,Musíme něco dalšího na Okamuru přichystat.‘ “

Okamura pak přímo vyzval Jana Farského k reakci: „A já se chci veřejně zeptat v přímém přenosu pana Farského z hnutí STAN. Co na mě chcete chystat? Vy mě chcete vydírat? Co to má ten takzvaný demokratický blok za metody, že se pan Farský radí s dalším mužem o tom, co na mě mají nachystat? To je otřesný, mně z toho jde mráz po zádech. Z těch lidí jde strach! To jsou mafiánské metody,“ popsal místopředseda Poslanecké sněmovny své pocity.

Jaromír Soukup během vysílání svého pořadu.

„Co na něj chystáme? Vůbec nic, já vůbec nevím, o čem mluví. Jestli někam chodím do garáží, tak na Ubytovně v Nerudovce, ale tam jsem s nikým nešel. K autu chodím vždycky sám,“ vyjádřil se Jan Farský pro Lidovky.cz. „Ono se hrozně špatně reaguje na to, když si někdo vyfabuluje totální nesmysl, který se neopírá o cokoliv. Ten příběh, který pan Okamura popsal se nestal. Ani v garážích, ani na obědě, ani v noci, ani v lese, ani ve sněmovně, ani na vládě, nikde se nic takového nestalo,“ dodal s jistotou.



Vzhledem k Okamurovým obavám o vlastní bezpečnost Jaromír Soukup v roli moderátora pořadu navrhl, že by „měl zasáhnout stát.“ Připojil se i Zdeněk Ondráček s nabídkou krátkodobé ochrany.

Podle Jana Farského to ale nebude potřeba: „Od nás panu Okamurovi nebezpečí nehrozí, tak ať šetří český rozpočet a nefabuluje si ohrožení.“

Tomio Okamura měl ale na Farského „nabito“ ještě ohledně jeho údajné snahy zdržovat jednání ve sněmovně: „Pan Farský a pan Bělobrádek (KDU - ČSL) si nedávno vzali tříhodinovou pauzu, což způsobilo, že jsme nemohli projednat zákon o insolvenci a pomoct lidem v dluhové pasti. Kvůli jejich pauze bude sněmovna zasedat až 20. března! Udělali to naschvál.“

Farský uznal, že opravdu zažádal o cca hodinovou pauzu pro svůj klub. Bylo to po té, co vláda odhlasovala setrvání Tomia Okamury ve funkci místopředsedy sněmovny. „Řekli jsme si, že si chceme sednout a probrat, jak pokračovat dál. Jasně se totiž ukázala hlasovací koalice, která válcuje sněmovnu. Tím myslím ANO, SPD a KSČM. „Když tu jednu hodinu naší přestávky srovnám s tím, kolik času jsme ztratili s nesmyslným návrhem SPD na novelu ústavy, která je tak špatně napsaná, že to i vláda musela přepsat… Nejsme ti, kteří by něco zdržovali. Návrh insolvenčního zákona navíc podporujeme a jsme připraveni o něm jednat kdykoli, mohlo to být klidně dnes.“ dodal Farský.

Jan Farský na tiskové konferenci STAN.

Farský také podotkl, že osobně vůbec nezná poslance Kohoutka (SPD), který byl údajně svědkem jeho plánů proti Okamurovi, a kterého si měl údajně na cestě do garáží všimnout. Pokud má mít někdo problém s insolvenčním zákonem, mohl by to podle Farského řešerší ale být právě Kohoutek. V médiích totiž proběhly kauzy Kohoutkových nelegálních rychlých půjček. Na konci loňského roku na to upozornily Hospodářské noviny. IRozhlas.cz zase upozornil na Kohoutkovo podvodné vybírání členských poplatků.