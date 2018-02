Slezák zemřel na vnitřní krvácení. Syndikát novinářů žádá od Veleby omluvu za slova o smrti ‚boxera‘

Vyjádření Jana Veleby a Syndikátu novinářů Jan Veleba, senátor a předseda SPO:



Štvanice dokonána Ve středu se uzavřela volební kauza z TOP hotelu. Zemřel novinář Karel Slezák, prostý člověk, který se snažil chránit kolegu. Možná ne úplně správně, asi neměl použít to, co uměl.

Jenže se z něj stal lidský terč. Pro novináře a pro média, která brutálně celou dobu vystupovala proti kandidatuře prezidenta Miloše Zemana.

Karel Slezák, tento slušný chlap nevydržel tlak ze strany novinářů, že něco udělal špatně. Neudělal... Jen chránil kolegu a poté svou čest – byl 3 dny po události v TOP hotelu vyloučen ze Syndikátu novinářů ČR aniž by ho před vynesením verdiktu dne 30.ledna vyslechli. Nepřijali ho a tak šel do Mladé fronty DNES, že to je jinak a chtěl se veřejně bránit. To už nestihl a podlehl srdečnímu záchvatu.

Pan Karel Slezák je mrtev a jsem přesvědčen, že byl uštván médii. Proto vás, kterých se to týká a kteří jste se akreditovali na sledování výsledků prezidentských voleb dne 27. ledna do TOP hotelu, přestaňte prosím, zastavte dokud je čas! Lidský život pana Karla Slezáka je příliš velká daň vaší nezvladatelné touze po diskreditaci a senzaci.



Adam Černý, předseda Syndikátu novinářů:

Je nám samozřejmě líto každého života a vyjadřujeme soustrast pozůstalým ing. Karla Slezáka. Zároveň musíme zdůraznit, že to, co se stalo po závěru prezidentské volby, konkrétně vulgarity a násilné útoky, je neomluvitelné obecně i vzhledem k politickým okolnostem. Za organizaci, včetně obecného zákazu nalévat alkohol lidem jevícím známky podnapilosti, odpovídají pořadatelé. Pokud by fungovali, celá situace by vůbec nevznikla. Syndikát musel na incident reagovat, protože to byl konflikt mezi novináři a podle všech dosažitelných zpráv a videozáznamů útočícím byl ing. Karel Slezák, který se na akci dostal jako akreditovaný novinář a následně se i prohlásil za člena syndikátu. Řídicí výbor SNČR reagoval, až když si ověřil všechny dostupné skutečnosti a hlavně poté, kdy předseda SNČR s ing. Karlem Slezákem OSOBNĚ jednal a převzal od něj omluvu a vysvětlení, které jsme bezodkladně zveřejnili. Tvrzení senátora Jana Veleby, že nikdo ze syndikátu novinářů s ing. Karlem Slezákem nejednal, je proto zcela nepravdivé, a od senátora Veleby budeme požadovat vysvětlení a omluvu. Vzhledem ke všem zjištěným okolnostem Řídicí výbor SNČR rozhodl o vyloučení ing. Karla Slezáka z řad syndikátu novinářů v souladu se stanovami a dále se k celé záležitosti nijak nevyjadřoval. Proto také musíme zcela odmítnout nařčení, že by Syndikát novinářů vyvíjel na ing. Karla Slezáka nějaký tlak.