Hrej, bratříčku, na naplněný osud. Míla nám prošlapal stezku ke svobodě už před 70 lety, říká Aleš Palán

Lidovky.cz: Co je vlastně Náčelník za knížku? Čistou biografií není, autobiografií taky ne…

Je to takové moje okouzlení Miloslavem Nevrlým. Může to být zároveň trošku čítanka z jeho knih, které napsal o horách, jimiž prošel. Zároveň může být i nahlédnutím do fascinujícího světa devadesátiletého muže, který si někdy od svých sedmi let vede deníky. Jeho paměť je opřená o autentické záznamy, nejen časem zkreslené dojmy.

Lidovky.cz: Když předchozí otázku vyhrotím, kdo je vlastně autorem: vy, nebo pan Nevrlý?