Amazonie je plná sexuálních parazitů. Herpetolog popisuje, jak se páří žáby a jak se orientovat v pralese

Rozhovor

O výpravě do jihoamerického pralesa snil Jiří Moravec už jako patnáctiletý kluk. Poprvé se do těchto míst ale vypravil až po čtyřicítce. Jako přírodovědec zkoumá více než dvacet let rosničky, další druhy žab, ale i ještěry a hady v Jižní Americe. Stal se světově uznávaným herpetologem, členem českých a zahraničních společností, konzultantem mezinárodních projektů. Svoje postřehy, zážitky a poznatky nyní přibližuje v knize Za neznámými tvory amazonských lesů, kterou vydalo nakladatelství Academia.