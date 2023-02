Jako z verneovky? Balony coby nástroj špionáže i propagandy zdaleka nepatří jen do muzea

Balony se ke špionáži využívaly od jejich vzniku. A i když to některé překvapilo, slouží k ní dosud. | foto: Profimedia.cz

Touha dostat se do vzdušného prostoru nepřítele je stejně stará jako historie válčení i špionáže. Jak jinak se podívat, co protivník chystá, než se o tom přesvědčit na vlastní oči? A i když se zdá, že v době supermoderních satelitů balony patří do muzea, opak je pravdou.