Baroko nebylo dobou temna, ale jiskrného jasu pěti Nepomukových hvězd. Proč byly „jeho“ slavnosti vrcholem své doby?

Plánovaný přelet vojenských letounů nad Karlovým mostem, který se měl konat při Svatojánských slavnostech Navalis připomínajících světce Jana Nepomuckého, nakonec nebude. Organizátoři plán zrušili po kritice primátora Zdeňka Hřiba. Zpráva o tom, kterak si kardinál Duka objednal průlet gripenů nad Prahou, roku 2021 zaplnila zdejší média.

A mnozí se tehdy možná prvně dozvěděli o tom, že se jakési slavnosti Navalis vůbec konají. Nedávno ovšem vyšla kniha Musica Navalis: Dějiny slavností a kultu sv. Jana Nepomuckého, která by to ráda napravila a jejich úctyhodně dlouhou historii přibližuje velmi zevrubně a do hloubky.

Její autoři shrnují vývoj uctívání Jana Nepomuckého, které se v barokní době z prostředí oficiálních představitelů církve a intelektuálů šířilo k příslušníkům širokých vrstev, až nakonec dorazilo i k panovnické dynastii Habsburků. A hlavně rekapituluje tradici svatojanské lodní hudby (musicae navales), pořádané u příležitosti Nepomukova květnového svátku od roku 1715 až dosud, ovšem s dlouhými přestávkami.