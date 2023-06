Jako kluk se Wintonovým vlakem dostal do Británie, po válce z něj byl vynálezce v Izraeli

Doporučujeme

23. června by oslavil 98. narozeniny Bedřich Abeles, jedno z „Wintonových dětí“. Rodiče viděl naposledy na tehdy Wilsonově nádraží, když jej vlak odvážel do bezpečí do Velké Británie, kde za války i nastoupil do armády. Do Československa se po válce na krátký čas vrátil, nově nastupující režim ho tu ale v poklidu žít nenechal.