Vyrostla jsem na hip hopu. Po covidu si lidé hudby začali vážit, cítím to na koncertech, říká Bella Adamová

Lidovky.cz: Co posloucháte?

Vyrostla jsem na hip hopu a soulu. New soulu. Ale poslední dobou poslouchám určitě nejvíc Cécile McLaurin Salvant. Je to moje oblíbená jazzová zpěvačka, už jsem na ní byla dvakrát naživo. Když nevím co, obvykle si pustím ji. Ráda poslouchám Radiohead, Björk, Kendricka Lamara. On má také koncepční desky. Mám ráda promyšlené projekty od různých umělců. Strašně ráda poslouchám samozřejmě klasickou píseň. Mám ráda Anne-Sophie von Otter nebo klavíristu Víkingura Ólafssona.

Lidovky.cz: Jste klasickou zpěvačkou, nebo ne?

No právě. Vyrůstala jsem na improvizaci, a když jsem začínala zpívat, vždycky jsem chtěla být jazzovou zpěvačkou. Když jsem vyrůstala, zpívala jsem ve sboru písně Stevieho Wondera, na hodiny zpěvu jsem nosila písně Alicia Keys nebo Mariah Carey, ale ta je na mě hodně vysoko. Šla jsem z různých důvodů nakonec studovat klasický zpěv, a když jsem studovala v Londýně, naše děkanka byla improvizátorka. Když jsem se pak přesunula do Kolína nad Rýnem, přihlásila jsem se na předmět vokální improvizace, který vyučoval klavírista Michael Gees. Od něho jsem se improvizaci učila, s ním jsme natočili tuhle desku.