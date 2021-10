Pandemie covidu-19, která loni vypukla, samozřejmě nebyla první pandemií v dějinách. S těmi předchozími se nedá srovnat co do smrtnosti, ale bude s nimi srovnatelná, pokud jde o vliv na naše životy? Má se do našeho pohledu na město nebo byt promítnout zkušenost získaná za lockdownu? Máme nějak měnit naše města, náš způsob bydlení?