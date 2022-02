Objevili čeští vědci skutečně ‚hvězdné brány‘? Záhadný jev v jádrech galaxií má pravděpodobnější vysvětlení, říkají

S astrofyziky Zdeňkem Stuchlíkem a Jaroslavem Vrbou o fotografování černé díry, o spekulaci jako základu každé dobré vědy i o tom, proč by se mohl Stephen Hawking mýlit.

Lidovky.cz: Studovali jste signál dvou druhů astrofyzikálních objektů, které by mohly vysvětlovat přítomnost červí díry. Jaké objekty to byly?

Jeden typ jsou takzvaná aktivní galaktická jádra, která obsahují supermasivní černé díry o hmotnostech zhruba milionkrát až miliardkrát větších než Slunce. Druhý typ jsou systémy obsahující černou díru velikosti běžné hvězdy, dejme tomu do stonásobku hmotnosti Slunce. Obíhá ji jiná, celkem obyčejná hvězda. V obou případech padá do černé díry po spirále hmota. Té spirále se říká akreční disk. Během pádu se zahřívá a září. Ve frekvenci záření se dají pozorovat rezonanční jevy. V případě malých černých děr se dá tahle rezonance snadno vysvětlit pomocí současné teorie.