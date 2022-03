Co chystá Česká filharmonie a jaké má plány. Chceme hrát víc hlavně doma, říká ředitel

Lidovky.cz: Nemůžu nezačít otázkou, jak zasáhl filharmonii konflikt na Ukrajině?

Hodně emočně, protože náš šéfdirigent Semjon Byčkov odešel v 70. letech z Ruska a pro něj jsou tyhle události dost zásadní. Mluvíme spolu předtím, než bude vystupovat na večerním koncertě na Václavském náměstí, kde nebude dirigovat, protože tam hraje jen malý soubor, ale promluví tam. Orchestr přirozeně už minulý týden zařadil českou a ukrajinskou hymnu na koncerty. Zasáhne to i naše nadcházející evropské turné, víme, že koncert 3. března ve Vídni bude věnován obětem na Ukrajině, a to celoevropsky.

Existuje organizace ECHO (European Concert Halls Organization), která sdružuje slavné evropské koncertní sály, a ty věnují večer třetího Ukrajině. Pro nás to bude znamenat, že opět zahrajeme ukrajinskou hymnu a před koncertem budou proslovy doktora Paulyho, intendanta Musikvereinu a našeho šéfdirigenta. Uvidíme, co se ještě stane v průběhu turné, čekají nás koncerty v Německu a v Londýně. Předpokládáme, že tam se k tomu můžeme také nějak postavit. To hlavní, co můžeme dělat, je zahrát někde, kde to má smysl. Filharmonie nemůže nic moc dalšího podnikat. Postoj orchestru je stejný asi jako postoj české společnosti, přejeme si, aby to Ukrajinci vydrželi, víme, že musíme udělat vše pro to, aby Ukrajina nepadla. Byla by to pro nás zásadní prohra, protože pak už by Rusko vědělo, že se nemusí zastavit před ničím.