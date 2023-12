Komunistické zlo má dlouhé prsty. Autoři dvou českých prvotin svádějí boj s provinčností na papíře i v reálu

Recenze

Poslat románové hrdiny třeba do Moskvy či do New Yorku není až tak obtížné, obtížnější je, aby tyto romány někoho takhle daleko také zajímaly. Česká literatura ke každému debutu vzhlíží s nadějí, zda se něco zásadního v tomto směru nezmění. Letošní podzim nabídl románové prvotiny Aleny Machoninové a Marka Torčíka.