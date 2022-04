Česká cesta se po zhroucení komunismu vydařila, hodnotí sociolog 90. léta. Úspěšně jsme přeběhli k vítězům

Košile hrající všemi barvami, mokasíny, hranaté favority a ojeté mercedesy, k tomu všemu občas i nějaká vražda jako vystřižená z televizní gangsterky. Podle seriálu Devadesátky a jím vyvolané vlny ohlasů by se mohlo zdát, že tohle je to nejdůležitější, co z 90. let zůstalo. Omyl, ta doba byla a znamenala mnohem více. Lidé se z dnešního hlediska nemožně oblékali, jezdili v malých autech a dlouho nevěděli, co to je internet a mobilní telefon, ale udělali něco, na co se nesmí zapomenout.