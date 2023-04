Světlo pro Dalejské údolí. Výstava symbolizuje boj občanů za záchranu přírody proti developerům

Kaple stojí mezi oběma údolími, která si dosud zachovala přírodní romantický ráz. Leží ale na území hlavního města, a i proto stále lákají developery, aby je exploatovali a v podstatě zničili. Jeden takový projekt se podařilo již před časem zastavit na počátku Prokopského údolí, místo mastodontního vila domu tam vzniklo nové dětské hřiště.

Kaple v Holyni je půvabná malá stavba. „Je v ní šero, a když jsem ten prostor viděl, bylo mi jasné, že snese jen minimum z mých světelných objektů. Decentně jsem zvolil jedno symbolické světlo, doslova věčné – takový sloupek se světelným krystalem,“ vysvětluje Gebauer.

Žanda Gebauer: Světlo pro údolí, kaple sv. Jana Křtitele Holyně, vernisáž 1. 4. v 17 hodin, otevřeno o víkendech 15–17 hod.

Základ objektu vznikl díky jeho dvouleté intenzivní činnosti za záchranu údolí proti výstavbě. „V té době jsem se nestihl věnovat tvorbě světelných objektů, tak mi v půlce druhé sezony ztuhla pryskyřice i bez tužidla. Přišlo mi nepatřičné ten drahocenný kus materiálu vyhodit, a tak jsem ho opatrně vypreparoval jako rybičky z konzervy. Musel jsem jej hodiny vybrušovat a částečně vyleštit. No a po prosvícení smaltovaného podstavce bylo dílo hotové.“

Gebauera při koncipování výstavy napadlo doplnit výtvarný artefakt texty obyvatel, osobností a odborníků. „Jde o různá sdělení v podobě zamyšlení, básně, prosby, modlitby, poselství. Všechna se vztahují k ohroženým údolím a vybízejí k úvahám, jak ochránit takovou krajinu před neurvalým podnikáním. To umožňuje nevstřícný stavební zákon a slabý zákon o ochraně přírody, je potřeba ty pokřivené paragrafy trochu narovnat, aby více sloužily široké veřejnosti, co se týká ploch vegetace, vodní toky nevyjímaje.

Sochař natiskl texty na materiál evokující tkaninu a vytvořil z nich výtvarnou instalaci. „Tak se dostanou nové i staré informace k poutníkům, kteří zavítají do kaple, a ti si sami mohou udělat obrázek o celém dění.“ Gebauer ale zároveň připomíná, že sotva začalo jaro, italský developer aktivoval Agenturu ochrany přírody a krajiny ČR k vyvolání dalšího správního řízení. My – spolek Ochrana Dalejského údolí – s dalšími spolky hodláme jako účastníci do tohoto řízení vstupovat a budeme se dál snažit megalomanským snahám prolomit klid údolí zabránit.“

Zájem o zachování údolí mají i lidé, kteří nebydlí v okolí. „Chodí na procházky do nezaměnitelné krajiny a nechtějí, aby padla v plen hamounskému záměru jednotlivce, nebo malé skupiny lidí. To bylo ostatně dobře vidět i v díle Strážci údolí cyklu Nedej se České televize. Příznivců, kteří nejsou lhostejní a chtějí dělat něco pro uchování poslední městské zeleně, je stále víc.“

Když projekt v holyňské kapli zaujme, chtěl by Žanda Gebauer výstavu vyslat do světa jako putovní. „Myslím, že čas nadešel a krajina pro svůj klid potřebuje více poutníků. Především pak méně buldozerů ve všech formách zjevení,“ uzavírá.