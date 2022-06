Asi nenajdeme svatý grál mezi metodami, jak matematiku učit. Ta Hejného ale uspěla, říká expert

Lidovky.cz: Je podle vašich zjištění Hejného metoda účinnější než jiné způsoby výuky matematiky?

Účinnost Hejného metody jsme zkoumat nemohli. To je kauzální výzkumný problém, pro který nemáme data. Museli bychom je získat experimentem nebo pomocí longitudinální studie, která zkoumá žáky v nějakém delším časovém období. Naše sekundární analýza využívá již existující data mezinárodního výzkumu TIMSS. Pokud bychom si data museli sami opatřit, bylo by to zhruba třicetkrát dražší a to v ČR nikdo nezaplatí. Přesto jsou zjištění naší analýzy spolehlivější než různé názory bez dat.

Lidovky.cz: A co tedy přesně vaše studie prokázala?

Žáci ze tříd, které se přihlásily k výuce matematiky Hejného metodou, byli v testech TIMSS mírně lepší a komplexní úlohy řešili úspěšněji než žáci z „Nehejného“ tříd. Neprokázal se tedy handicap žáků, kteří se matematiku učili podle profesora Hejného, jehož metoda někdy bývá terčem kritiky.