Dělostřelec i vojenský učitel. Karel Hlásný byl rehabilitován v 90. letech a povýšen in memoriam

Narodil se v Bludově u Šumperka 22. října 1911. Po maturitě a vojenské prezenční službě zahájil v Praze studium práv. Po dvou semestrech si ale zvolil dráhu důstojníka a v roce 1932 přešel na Vojenskou akademii v Hranicích. Vrátil se pak k dělostřeleckému pluku 109 do Bratislavy, kde absolvoval prezenční službu.

U dělostřelectva sloužil až do roku 1939. Po 15. březnu 1939 se zapojil do domácího odboje a 29. listopadu musel před zatčením uniknout přes Slovensko do zahraničí. V lednu 1940 vstoupil do čs. armády ve Francii a velel 9. baterii 1. dělostřeleckého pluku. V červenci téhož roku odešel do Velké Británie. V červnu 1942 uspěl v přijímacím řízení do polské Vysoké školy válečné v Peebles ve Skotsku.