IDC, slay, flexit. Pokud nerozumíte, nastudujte si jazyk současné generace

Ten cool týpek fakt slušně flexil. Proč ho tak hejtíš, kámo? WTF? To je ale cringe. Shut the fuck up! Že nerozumíte? Takhle se dnes teenageři běžně baví. Jejich jazyk se výrazně liší od toho, který používají starší generace – obsahuje více anglicismů, vulgarismů a využívá populární zkratky. Rodiče a příbuzní tak často vůbec nechápou, o čem že to jejich ratolesti mluví, a se zoufalým otazníkem v očích žádají překlad.