Na malé země jako Česko se nedostane. Farmafirmy posílají léky na bohaté trhy, říká šéf obezitologů Haluzík

Lidovky.cz: Jak velký pokrok ve vašem oboru znamenají přípravky, které na trh dorazily v posledních letech?

Máme poprvé v historii k dispozici účinné léky, jež nejen snižují hmotnost, ale také pomáhají proti komplikacím, které obezita přináší. Jsme v nové situaci – nejlepší, jaké jsme v tomto ohledu kdy jako obor byli.

Léčiva přitom původně vznikla jako vedlejší produkt výzkumu léků na cukrovku a ukázalo se, že mají schopnost snižovat hmotnost. Kdyby farmakologické firmy tušily, co ve skutečnosti umí a jaký to bude prodejní hit, pravděpodobně by se jejich vývoji věnovaly dříve.

Lidovky.cz: Jak moc fungují?