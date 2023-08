Chce představit Ostravský manifest, který má změnit klasickou hudbu. Dirigenti nemají dělat ksichty, říká Petr Kotík

Ve čtvrtek začíná v Ostravě festival Ostravské dny, je to již 12. bienále s podtitulem Festival hudby dneška. Letos na něm hodlá Petr Kotík a další čtyři skladatelé představit Ostravský manifest, výzvu, která chce změnit pořádky v klasické, či chcete-li, artificiální hudbě.

Lidovky.cz: Začal bych Ostravským manifestem. Co tím sledujete?

Manifest chystáme na závěrečný koncert festivalu v sobotu 2. září. Je výsledkem dojmu, že se svět „klasické“ hudby dopracoval do bodu velkých změn. To není jen v hudbě, kterou dělám já, moji kolegové a hudebníci, s nimiž spolupracuji, ale přes celou škálu žánrů. A navíc, člověk se setkává s určitými jevy, které to naznačují.

Mám blízké známé z okruhu Newyorské filharmonie a Metropolitní opery, takže mohu nahlédnout pod povrch oficiální scény. A tam je zřetelně vidět proces obrovských změn. Problémem jsou konzervativní manažeři, kteří se drží zuby nehty minulosti a nevidí důvod, proč by věci, které fungovaly včera, neměly fungovat stejně dnes i zítra.