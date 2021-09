Druhý život sv. Ludmily. Podle legendy její hrob zavalila voda, převoz ostatků za Přemyslovců byl velké politikum

Píše se 15. září 921. Na svém vdovském útočišti Tetíně je na rozkaz kněžny Drahomíry uškrcena česká kněžna Ludmila. Manželka prvního křesťanského panovníka Bořivoje, ač původně pohanka, později sama horlivá šiřitelka víry. Mnoha nejasnostmi opředený pozemský život kněžny Ludmily v jejích jednašedesáti letech končí. Druhý život budoucí národní světice ale právě začíná.



Legendy z Ludmily vytvářejí dokonalou ženu, babičku, manželku, křesťanku… „Ze zlomků, které máme k dispozici, můžeme sestavit obraz ženy, která byla rozhodná a rázná. Kněžna, která i určitou dobu vládla - a to by s holubičí povahou nezvládla,“ říká profesor Petr Sommer, bývalý ředitel Centra medievistických studií. Musela si být vědoma, co znamená moc a jaké prostředky jsou k ní třeba.

„V osudný den je nejdříve překvapena, když pozná své vrahy, a pak jim dle legendy říká: …vždyť jsem vás obdarovávala zlatem, stříbrem a skvostnými šaty… To o ní vypovídá jako o vládci, který měl družinu, staral se o své bojovníky…“ říká Sommer.