Důchodovou reformu je potřeba provést důsledně, říká ekonom Bezděk. Čím sami sobě srážíme naději na úspěch?

Lidovky.cz: Jak se zajišťujete na stáří?

Zaprvé mám čtyři děti, takže věřím na jádrovou rodinu. A na to, že člověk ve výchově snad všechno nezkazí. Zadruhé využívám set finančních produktů, protože jsem měl a pořád mám to štěstí, že vydělám víc, než potřebujeme, a můžu si tedy dovolit odkládat něco stranou. Ať už to jsou produkty, které mají nějakou míru státní podpory, nebo vyloženě investiční produkty. Zatřetí, a to je prvek, který se stále zmiňuje málo, ale pro českou ekonomiku a populaci je významný, je fakt, že bydlím ve vlastním. Takhle bydlí v Česku 80 procent lidí.

Lidovky.cz: Jak to souvisí s penzemi?

Je rozdíl, pokud se vám podaří byt nebo dům do šedesáti let splatit a třeba ještě zrekonstruovat, nebo když musíte až do konce platit někomu nájem. Česko je atypické vysokým podílem vlastního bydlení, takže senioři nedávají většinu svého příjmu do nájmu, tudíž mohou žít na přijatelné úrovni třeba i s nepříliš vysokým důchodem. Dnes tvoří u penzistů 95 procent jejich hotovostních příjmů příjmy od státu. Primárně z důchodového systému, ale i sociálních dávek a podpor. Což by za jiné situace bylo znepokojivé, ale pokud 80 procent těch penzistů bydlí ve vlastním, nemusíme se tolik plašit. Mnohem horší by bylo, kdyby bydleli v nájemním vztahu. To by jejich výdajová stránka byla mnohem horší.