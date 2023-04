Stravenky, snížené sazby či odečitatelnost úroků z hypoték. Daňové výjimky bychom měli zrušit, říká ekonom

Lidovky.cz: Co říkáte na návrh STAN zvednout DPH z 21 na 23?

Určitě je to jedna možnost, jak zmenšit schodkové nastavení českého eráru, i když podle mého soudu by měly dostat přednost jiné možnosti. Sazba 23 % by nás neposunula nijak mimo interval sazeb obvyklých v zemích kolem nás. Vedlejším důsledkem bude nejspíš další zvýšení cenové hladiny, ale v tomto případě by jistě všichni chápali, že jde jen o jednorázový posun, nikoli o znovurozdmýchání dlouhodobější inflace.

Lidovky.cz: A návrh ministerstva financí zrušit 10procentní sazbu a zdražit tak mimo jiné léky, teplo, dětskou výživu?

Snížené sazby DPH se velmi podobají snížené dani z pohonných hmot nebo sociálnímu tarifu – ve všech těchto případech jde o nesmyslně plošnou podporu, kterou z veřejných peněz dostává i spousta domácností, které ji nepotřebují.

Z pohledu úspor by ideálním řešením bylo vše kromě hrstky bohulibých typů zboží nebo služeb přesunout do základní sazby DPH a podporu domácnostem, které by se tak případně dostaly do hmotné nouze, řešit standardně přes systém sociálních dávek. Ten by ovšem musel být na vyšší stupeň využívání dobře připraven personálně, technicky i z hlediska vnímání dávek celou populací..