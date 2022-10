Bědné pozůstatky národa českého. Sylva Fischerová se pustila do milostného příběhu z Prahy 80. let

Holky to mají těžší, to víme… Třeba Elza. Ta sice chodí s Richardem, ale vyspí se s jeho mladším bratrem Míšou. Ovšem to nic neznamená. Nicméně to, že to nic neznamená, ještě neznamená, že to bylo pouhé nedopatření: „,Jestli o tomhle řekneš Richardovi, tak s tebou už nikdy nebudu nic mít.’ … ,Počkej, a když mu to neřeknu?’ ,Tak nevím, co bude. Ale když mu to řekneš, tak vím, co bude.’ ,Tomu se říká ženská logika.’ ,Nevím, jak se tomu říká. Ale tak to je.’“

Elza se nakonec Richardovi s tímto selháním svěří sama a je nemile zaskočena tím, že se jí následně začne vyhýbat: „,Ale řekni mi, Míšo, co bys dělal, kdybys se mnou chodil, a já se pak vyspala s tvým bratrem? Taky bys mě pak nechtěl?’ … ,Nevím. Asi ne. Já tě prostě hrozně chci. A navíc jsem ten mladší, víš. Já nosil po bratrovi i gatě.’ ,Tak to jsi přehnal. To jsi, Míšo, fakt přehnal… Tak tyhle sukně po bratrovi už prostě nosit nebudeš.’“