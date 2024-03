Plácám, tedy jsem. Neznalost a nevědění jako ctnost mediálního filozofa

Je to krásné, když filozofie proniká do veřejného prostoru. Co víc si přece může filozof přát? Jenže někdy tohle nadšení vystřídá nebetyčné zděšení, co se s královnou věd v médiích někdy děje. Není toho málo. A (ne)stojí to za to.

Celý článek jen pro členy Chcete číst prémiové texty bez omezení? Předplatit se slevou až 45 %