Návrat Futuramy: po desetileté odmlce se vrací kultovní seriál a střílí si z Hollywoodu, streamovacích služeb i sebe

Hrdinové sdružení okolo doručovací služby Planet Express, kteří v tisíc let vzdálené budoucnosti podnikají dobrodružství všeho druhu, se následně vrátili ve čtyřech filmových příbězích distribuovaných na DVD v letech 2007–2009. Zpět do podoby půlhodinových epizod potom Futuramu přeformátovala společnost Comedy Central – nejprve ze čtveřice filmů vytvořila šestnáctidílnou pátou řadu seriálu a potom přidala další nové sezony, poslední díly této fáze měly premiéru v roce 2013.

Nějakou dobu to pak vypadalo, že se popkulturní fenomén s názvem Futurama uzavřel. To by ovšem nesměl přijít bouřlivý nástup streamovacích služeb s hladovými zásobárnami a odhodláním oživit „jakékoli staré haraburdí“, řečeno s Groeningovými hrdiny, kteří se právě vracejí v dalších příbězích. První epizoda nové sezony (spojování a dělení minulých řad Futuramy udělalo v jejich počítání slušný chaos, ta nynější je nicméně oficiálně jedenáctá) se zálibně opírá právě do provozu streamovacích platforem.