Zrádci jsou v každé straně a církvi. Vychází nově přeložená kniha Güntera Grasse

Když se první narodil, druhý už bojoval v jednotkách SS. I když to, že Günter Grass prožil konec války v uniformě, jsme se dozvěděli až po dlouhých desetiletích v jeho pamětech Při loupání cibule (2006). Navíc ten první, to jest W. G. Sebald, vnímal datum svého narození – květen 1944 – v trochu jiném kontextu. Bylo to „ve stejný měsíc, kdy byla do Osvětimi odvlečena sestra Franze Kafky“. A v odlišnostech můžeme pokračovat.

Günter Grass (1927–2015) se po konci války z rodného Danzigu (Gďansku) přesunul do západní zóny Německa, kde následně začala jeho dlouholetá umělecká dráha – vedle psaní to byla i ta výtvarná. V roce 1955 vstoupil do Skupiny 47 a o čtyři roky později vydal svoje opus magnum Plechový bubínek.