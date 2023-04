Ach, ta sladká samota. Soukromí je vymoženost nové doby, dříve patřilo jen bohům

Pro mnohé z nás je samota a s ní spojená potřeba soukromí životně důležitá. Máloco se vyrovná tomu pocitu být sám a dělat si, co se mi zlíbí, aniž by o tom kdokoli věděl. Jenže odkdy je to pro člověka zajímavé? Jsou novověcí lidé jediní, pro které je soukromí důležité? A má soukromí nějaké dějiny?

