Hollywood opět v koncích. Stávka herců a scenáristů paralyzuje natáčení, proti umělé inteligenci se ale bojuje poprvé

S trochou cynismu vůči rozhořčeným hercům a scenáristům i rozkolísaným studiím lze konstatovat, že diváci bezprostřední výpadek jejich služeb zřejmě přežijí bez větší úhony. Současný kolaps výroby přichází v situaci, kdy zejména streamovací platformy své diváky doslova zahlcují přebujelým a notně devalvovaným audiovizuálním obsahem.

Přesycené publikum teď možná dostane docela prospěšnou ozdravnou dietu a bude moci ocenit ty pořady a filmy z nepřeberné dosavadní nabídky, které by příval nových titulů odnesl do zapomnění. Nehledě na to, že filmy a seriály se netočí jen v Hollywoodu. K publiku by se tak mohla ve větší míře dostat nabídka jiné provenience, což také není tak hrozná vyhlídka.

Neznamená to, že by nebyla na místě lítost nad zpožděním (nebo také – kdo ví – zrušením) některých cenných hollywoodských projektů. Třeba filmů, jež by ještě mohli natočit filmařští veteráni.