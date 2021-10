Také učitel potřebuje záchrannou síť, jinak rezignuje a odchází, říká šéfka spolku pro podporu pedagogů

Lidovky.cz: Jak se vám líbí seriál ze školního prostředí Ochránce? Připadá vám věrohodný?

Umí nasvítit problémy ve školách z různých stran. Například v té epizodě o chlapci s poruchou chování (s názvem Andílek) divák vidí složitost situace ve třídě; učitelka má na starosti přes dvacet dětí a k tomu kluka, který vylezl na skříň a sprostě jí nadává. V dalších scénách vidíme i jeho matku, která se v rámci svých možností opravdu snaží, ale je pořád za špatnou. Rodiče spolužáků toho chlapce zase oscilují mezi snahou se problémového žáka zbavit a ochotou nějak pomoci, ale jak?

A ředitelka školy může tak akorát svolat výchovnou komisi nebo zavolat sanitku, což nejsou řešení, spíš zásahy v nouzi. Seriál neukazuje na nikoho prstem a má pochopení pro to, že v dané situaci si neví rady nikdo. Není černobílý, na rozdíl od veřejné diskuse o učitelích, ta mi někdy černobílá připadá. Buď je někdo super, oslavovaný učitel, nebo je to budižkničemu. Ale realita je přece složitější. A podobně zjednodušený pohled máme my učitelé na žáky a jejich rodiče. Většinou víme o rodině příliš málo na to, aby mohl být náš obraz přesný.