Nebude to dlouho trvat a nejcennějším artiklem na světě bude voda, říká geolog Iain Stewart

„Když člověk začíná, je ideální si najít malý výklenek na trhu – něco, co nikdo jiný nemá, a založit si o tom třeba blog,“ nabádá v rozhovoru pro LN geolog a popularizátor vědy Iain Stewart. Ten má na kontě například velké dokumentární série z dílny BBC Earth: The Power of the Planet (Mocné síly planety Země) a Rise of the Continents (Zrození kontinentů). Mladí vědci by se podle něj neměli bát využívat sociální média a oslovit přes ně co nejširší škálu lidí.

Lidovky.cz: Proč by se vědci měli snažit o popularizaci toho, co dělají?

Protože je to zábava. Vědci často mají tendenci zabřednout ve vlastní komunitě recenzovaných časopisů a konferencí a vymanit se z této svěrací kazajky není jen tak. Někdy to zkusí, ale pak najednou zjistí, že jejich výzkum vlastně nikoho nezajímá. Automaticky upadnou do tenat skepse a odsudků, na laickou veřejnost se dívají jako na stádo ignorantů a raději se vrací do své „echo chamber“ (komunita lidí utvrzujících se vzájemně ve svých názorech – pozn. red.). Když se však popularizace udělá správně, je to nejen prospěšné, ale i zábavné.

Lidovky.cz: Jaká je ta správná cesta?

Potřebujete celkovou změnu způsobu uvažování. Musíte si uvědomit, že vy jste ten problém, nikoli veřejnost. Musíte přemýšlet, koho se snažíte svou informací oslovit, a přizpůsobit tomu formu svého sdělení.