Básník v uniformě. Ivan Jelínek psal v emigraci až do své smrti

Narodil se 6. června 1909 v Kyjově. Vyrůstal však v moravské metropoli. Po maturitě na gymnáziu, kterou složil v roce 1928, se zapsal ke studiu práv na Masarykově univerzitě v Brně. Roku 1932 školu úspěšně dokončil a začal pracovat, stejně tak jako jeho otec, v soudních službách. Brzy je však opustil a v létě 1935 se stal členem redakce Lidových novin. Již jako student měl umělecké ambice a byl považován za nadějného literáta. Nedlouho před Mnichovem začal působit v Československém rozhlase, kde jej zastihla okupace zbytku českých zemí 15. března 1939.

Krátce nato se mu podařilo ještě legálně odjet do Jugoslávie a odtud do Francie, kde se zapojil do zahraničního odboje. Zprvu působil v rozhlasovém vysílání, avšak počátkem května 1940 dobrovolně narukoval do čs. zahraniční armády. Sloužil jako obyčejný vojín u dělostřeleckého pluku.