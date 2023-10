Jomkipurské trauma padesát let poté: proč Izrael vyhrává války, přesto vzpomíná na prohry?

Invaze Hamásu do Izraele začala padesát let a jeden den poté, co začala jomkipurská válka, tedy útok Egypta a Sýrie. Izraelci na konflikt z roku 1973 vzpomínají jako na velké selhání vlastní rozvědky a také národní trauma, které změnilo způsob, jak o sobě Izraelci uvažují.

Letos se o této válce hodně psalo i u nás, vždyť bylo kulaté výročí, a také do kin přišel film Golda, železná lady Izraele, který se soustřeďuje právě na tento konflikt, úlohu tehdejší premiérky Goldy Meirové a také vyšetřování, které mělo zpětně zjistit, co se tehdy stalo.

Z izraelského hlediska šlo o obrovský šok, o to větší, že následoval pouhých sedm let po drtivém vítězství v šestidenní válce. A, jak národní zpytování konstatovalo, kolektivní zpychnutí a zpohodlnění. V roce 1973 se Izraelci nechali překvapit egyptským a syrským útokem, a od té doby už padesátkrát rozebírali, kde se stala chyba.