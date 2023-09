Záhada ztracené pramáti celého lidstva. Koho si vzal za manželku biblický Kain?

Nedávno se na českém internetu opakovaně střetli zastánci různých přístupů k manželství a obě strany sporu se kupodivu snažily argumentovat tím, co podle nich v Bibli „doopravdy“ stojí. Jenže co znamená „doopravdy“? Dá se to ilustrovat i na zdánlivě žertovné otázce: Koho si vzal za manželku biblický Kain?

Tato žena trochu připomíná paní Columbovou: víme o ní jen to, že musela „existovat“, když se stala chotí biblického bratrovraha. Nedočteme se ale nic o tom, kde se vzala, kdo byla a co se s ní dělo dál. Někdo by mohl říci, že je to otázka vhodná nanejvýš pro biblický kvíz, ve skutečnosti je však branou k mnohem závažnějším problémům.

Kainova manželka se například stala předmětem zásadní debaty během slavného Scopesova případu. Učitel tohoto jména stanul roku 1925 před soudem za to, že se při výuce na státní škole v Tennessee nedržel biblického výkladu, jak žádaly zákony státu, a hovořil s žáky například o evoluci člověka. Scopesovy obhajoby se ujal věhlasný advokát Clarence Darrow, jehož strategií bylo zpochybnit Písmo jako důvěryhodný zdroj informací o minulosti lidstva. A proto mimo jiné položil otázku, kde vzal Kain manželku, když na světě byl jen Adam, Eva a jejich synové Kain a Ábel.