Za vlast se lehko umírá. Legionář Karel Plucnara padl v bojích s bolševiky na Sibiři

Narodil se 1. listopadu 1896 ve Pstruží na Místecku v dnešním Moravskoslezském kraji. Po vychození obecné školy studoval na reálném gymnáziu v nedalekém Místku, kde rozvíjel svůj hudební a malířský talent.

Jeho další studium však přerušila válka, kvůli níž musel v roce 1915 narukovat k c. a k. praporu polních myslivců č. 5. S ním byl po vykonání výcviku a dosažení hodnosti kadeta vyslán na východní frontu, kde v červnu 1917 u Koňuch padl do ruského zajetí. Zanedlouho se v zajateckém táboře v Dárnici přihlásil do čs. legií a díky úspěchu čs. legionářů v bitvě u Zborova a následnému povolení neomezeného náboru dobrovolníků mezi zajatci byl takřka okamžitě zařazen do vojska.