Osud zapomenutého vojáka a novináře Jana Julia Lorence. Až do smrti se snažil pomáhat své vlasti

Na podzim 1939 začal studovat České vysoké učení technické v Praze. Když krátce nato uzavřeli nacisté vysoké školy, nečekalo jej i vzhledem k původu nic dobrého. Na jaře 1940 se mu podařilo získat studentské vízum do USA. Jeho cestu sponzorovala Columbijská univerzita v New Yorku. Studoval na Tufts College v Medfordu v Massachusetts.

Julius Rosenbach se 7. října 1941 ve věku dvaceti let podrobil na čs. konzulátu v New Yorku odvodnímu řízení. V prosinci 1941 vstoupil i formálně do československého zahraničního vojska a odcestoval do Velké Británie. V lednu 1942 se stal příslušníkem průzkumného praporu 1. československé smíšené brigády. Prodělal tankistický výcvik a od podzimu 1944 do konce války se zúčastnil obléhání přístavu Dunkerque ve Francii.