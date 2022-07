Účastník tří odbojů. Ruský legionář a čs. generál Bedřich Neumann zemřel před 58 lety v Londýně

Hrdým partnerem rubriky Kalendář hrdinů je společnost Česká zbrojovka

Narodil se 3. dubna 1891 v Třebichovicích v okrese Kladno. Po vystudování gymnázia ve Slaném se stal bankovním úředníkem. O několik let poté ale do jeho života zasáhla první světová válka. Bedřich Neumann musel narukovat k c. a k. pěšímu pluku č. 18, s nímž zasáhl do bojů na ruské frontě, v nichž byl 29. srpna 1914 těžce raněn. Po svém zotavení na konci ledna 1915 již jako praporčík opět odešel na ruskou frontu, kde byl v březnu u Ropice Ruské zajat.

V ruském zajetí si prošel tábory v Irbitu a v Jekatěrinburku. Tam se 23. července přihlásil do čs. legií. Na konci července byl zařazen do 1. čs. střeleckého pluku „Mistra Jana Husi“, od nějž byl odeslán do důstojnického kurzu v instrukční škole v Borispolu. Z něj byl vyřazen v hodnosti podporučíka a přidělen k 6. čs. střeleckému pluku „Hanáckému“.